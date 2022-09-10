TFF 2. Lig: 24Erzincanspor: 2 İnegölspor: 1 Spor Haberleri TFF 2. Lig Beyaz grupta İnegölsporu kendi evinde ağırlayan 24Erzincanspor, maçı 2-1 kazanarak ligdeki puanını 7'e yükseltti. TFF 2. Lig Beyaz grupta İnegölsporu kendi evinde ağırlayan 24Erzincanspor, maçı 2-1 kazanarak ligdeki puanını 7'e yükseltti. Karşılaşmanın 43'ncü dakikasında İnegölspordan Ömer Faruk Ermeç kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Stat: 13 Şubat Şehir Stadı Hakemler: Lütfullah Aslan xxx, Burak Gültek xxx, Mustafa Yüksel xxx 24 Erzincanspor: Umut Kaya xxx, Yunus Emre Çakır xx, Ali Yavuz Kol xx (dk. 69 İbrahim Can Köse x), Muhammed Samed Karakoç xx (dk. 80 Birhan Vatansever x), Mete Sevinç xx, Sefa Narin xx, Canberk Dilaver xx, Yasin Dülger xx (dk. 80 Yücel Candemir x), Enes Yılmaz xx, Burak Aydın x (dk. 9 Maksut Taşkıran xxx), Mustafa Batuhan Altıntaş xx (dk.80 Sinan Akaydın x) İnegölspor : Emre Selen xx, Niyazi Batuhan Salman x, Furkan Özyapı x, Bahadır Taşdelen x (dk. 46 Taylan Özgün x), Medeni Bingöl xx, Emir Özsoy x (dk. 68 Kadir Salih xx), Orhan Aktaş x (dk. 68 Hüseyin Solaklı x), Hamza Özdemir x, Ethem Ercan Pülgir x, Umut Sönmez x, Ömer Faruk Ermeç x Goller: Dk. 27 Maksut Taşkıran, dk. 57 Canberk Dilaver (24Erzincanspor), dk. 70 Kadir Salih (İnegölspor) Sarı Kartlar: Ali Yavuz Kol, Umut Kaya, Birhan Vatansever (24Erzincanspor), Hamza Özdemir, Orhan Aktaş (İnegölspor) Kırmızı Kart: Ömer Faruk Ermeç (İnegölspor) - ERZİNCAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Ali Yavuz Kol İnegölspor Umut Kaya Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› TFF 2. Lig: 24Erzincanspor: 2 İnegölspor: 1 - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.