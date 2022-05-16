TFF 2 Lig: 1461 Trabzon: 0 Bayburt İl Özel İdare: 2 - Haberler

TFF 2 Lig: 1461 Trabzon: 0 Bayburt İl Özel İdare: 2
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TFF 2. Lig play-off çeyrek final rövanş maçında 1461 Trabzon, sahasında Bayburt Özel İdare'yi konuk etti.
BAYBURT (İHA) - TFF 2. Lig play-off çeyrek final rövanş maçında 1461 Trabzon, sahasında Bayburt Özel İdare'yi konuk etti. Müsabakadan 2-0 galip ayrılan konuk Bayburt İl Özel İdare, bir üst tura yükseldi.
Stat: Yavuz Selim
Hakemler: Emre Kargın xx, Eray Eyisoy xx, Ogün Kamacı xx
1461 Trabzon: Özkan x, Onur x, Emre x, Berkan x, Ahmet x, Hakan Yavuz x (Kerem Baykuş dk. 71 x), Özkan Yıldırım x (Hakan Yeşil dk. 71 x), İbrahim Tuna x, Tunahan Ergül x (Musa Aktaş dk. 59 x), İrgan Akgün x (Rahmi dk. 90 ?), Yasin Abdioğlu x
Bayburt Özel İdare: Zülküf xx, Tarık xx, Mehmet Taşcı xx, Uğur Aygören xx, Fırat Okur xx, Sefa xx (Selim dk. 90 ?), Onur xx, Emre xx, İlker xx (Ömer Esenkaya dk. 85 ?), Emre Şahin xx (Gökdeniz dk. 77 x), Ömer Yıldız xx (Tayyip dk. 76 x)
Goller: Emre Şahin (dk. 57), Gökdeniz (dk. 90+7) (Bayburt Özel İdare)
Kırmızı kart: Musa Aktaş (dk. 83) (1461 Trabzon)
Sarı kartlar: Zülfikar, Ömer Yıldız (Bayburt Özel İdare), Tunahan Ergül, Berkan (1461 Trabzon) - TRABZON