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TFF 1. Lig'de Kayserispor ilk 8 haftayı lider tamamladı, kalesinde 3 gol gördü

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TFF 1. Lig'de Kayserispor ilk 8 haftayı lider tamamladı, kalesinde 3 gol gördü
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TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Kayserispor, ilk 8 haftayı 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle lider tamamladı. Sarı-kırmızılılar kalesinde sadece 3 gol görerek ligin en az gol yiyen takımı oldu; 15 gol atıp 6 maçta kalesini gole kapattı.

1. Lig ekiplerinden Kayserispor, ilk 8 haftayı zirvede tamamlarken ligin en az gol yiyen takımı, en çok kazanan iki takımdan birisi oldu.

TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Kayserispor, ilk 8 haftalık dilimi zirvede tamamladı. Milli araya kadar oynanan 8 maçta 6 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyet sonrasında liderlik koltuğunda bulunan Kayserispor, ligin en az gol yiyen takımı oldu. 3 iç saha ve 5 deplasman maçına çıkan Kayserispor, kalesinde sadece 3 gol gördü. Karabükspor ile 1-1 berabere kaldığı ve Bursaspor'a 2-1 yenildiği maçlarda kalesinde goller gören sarı-kırmızılılar, 6 maçta ise rakiplere gol sevinci yaşatmadı.

Kayserispor 8 maçta 15 gol kaydederken, tüm maçlarda gol atma başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılılar, +12 averajla da ligin en iyi averajına sahip tek takımı. Kayserispor'un ilk 8 haftada oynadığı maçlar ve neticeleri şöyle:

Vanspor - Kayserispor 0-2

Kayserispor - Sivasspor 2-0

Iğdır FK - Kayserispor 0-1

Kayserispor - Bursaspor 1-2

Karagümrük - Kayserispor 1-1

Erokspor - Kayserispor 0-3

Kayserispor - İstanbulspor 4-0

Mardin 1969spor - Kayserispor 0-1

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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