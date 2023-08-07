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Tete yorumları, Tete nasıl oynuyor, ofansif mi, defansif mi?

Spor Haberleri

Galatasaray'da Tete transferinde son dakika gelişmesi yaşanıyor. Brezilyalı 23 yaşındaki yıldız oyuncu Tete transferinde sona yaklaşılırken sporseverler Tete hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki, Tete yorumları, Tete nasıl oynuyor, ofansif mi, defansif mi?

Galatasaray, yılın transferlerinden birine daha bitirmeye hazırlanıyor. Tete'ye 8 milyon Euro imza parası ve 4.5 milyon Euro maaş verileceği iddia edildi. Peki, Tete yorumları, Tete nasıl oynuyor, ofansif mi, defansif mi?

Doğum tarihi: 15 Şubat 2000 (23 yıl yaşında), Alvorada, Rio Grande do Sul, Brezilya

Şu andaki takımı: Leicester City FC (#37 / Orta Saha)

boy: 1,75 m

Yaygın olarak Tetê olarak bilinen Mateus Cardoso Lemos Martins, saldıran bir orta saha oyuncusu veya kanat oyuncusu olarak oynayan Brezilyalı bir profesyonel futbolcudur.

Tete yorumları, Tete nasıl oynuyor, ofansif mi, defansif mi?Tete


Tete,saldıran bir orta saha oyuncusu veya kanat oyuncusu olarak oynayan Brezilyalı bir profesyonel futbolcudur.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Spor

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