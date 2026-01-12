Haberler

Eski Galatasaraylı oyuncu Tete, futbol kariyerine başladığı Gremio'ya transfer oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'da da forma giymiş olan Brezilyalı futbolcu Tete, futbol kariyerine başladığı Gremio'ya geri döndü. 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Tete, futbol kariyerine başladığı Gremio'ya geri döndü.

Brezilya ekibinden yapılan açıklamada, "Altyapıdan yetişen oyuncumuz, 7 yıl sonra geri döndü." denildi.

Son olarak Yunan ekibi Panathinaikos'ta forma giyen Tete'nin, Gremio ile 2029 yılının sonuna kadar geçerli 4 yıllık bir sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi
İstanbul'da kar alarmı! İşte yağışın etkisini artıracağı saat

İstanbul'da kar alarmı! İşte yağışın etkisini artıracağı saat
Sadettin Saran'dan Süper Kupa için 15 milyonluk jest

Bu yağmurlukların parasını kimin ödediği ortaya çıktı
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca'yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim

Yarışmacının verdiği cevap onu da şaşırttı: Şok içerisindeyim
Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi
Futbolseverler ekran başına! Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları yarın başlıyor

Futbolseverler ekran başına! 3 gün sürecek heyecan yarın başlıyor
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon: 6'sı asker 20 şüpheli gözaltında

Kara Kuvvetleri'ne operasyon: 6'sı asker 20 şüpheli gözaltında