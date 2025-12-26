Haberler

TESKOMB Süphan Ortaokulu'ndan korfbolda şampiyonluk gururu

Van'ın Edremit ilçesindeki TESKOMB Süphan Ortaokulu, düzenlenen Okul Sporları Korfbol Yıldız Karma Van Şampiyonası'nda il birincisi olarak dikkat çekti. Öğrenciler, mart ayında düzenlenecek bölge şampiyonasında Van'ı temsil etme hakkı kazandı.

Van'ın Edremit ilçesinde eğitim faaliyetlerini sürdüren TESKOMB Süphan Ortaokulu, okul sporlarında elde ettiği başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Van İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Okul Sporları Korfbol Yıldız Karma Van Şampiyonası'nda mücadele eden TESKOMB Süphan Ortaokulu öğrencileri, sergiledikleri üstün performansla turnuvayı il birincisi olarak tamamladı. Müsabakalar boyunca disiplinli oyun anlayışı, takım ruhu ve yüksek mücadele gücüyle dikkat çeken Korfbol Yıldız Karma Takımı, bu önemli başarıyla birlikte mart ayında Batman'da gerçekleştirilecek bölge şampiyonasında Van'ı temsil etme hakkı kazandı. Şampiyonluk, okul camiasında büyük sevinçle karşılandı.

Elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Okul Müdürü Cüneyt Bahçi, okul sporlarının gelişimindeki desteklerin önemine dikkat çekerek,

"Okul sporlarına verdikleri güçlü desteklerden dolayı Valimiz Ozan Balcı'ya teşekkür ediyorum. Bizlere büyük bir gurur yaşatan öğrencilerimizi ve bu başarıda emeği olan öğretmenlerimiz Muhammet Rahman Karataş ile Mehmet Selim Sayan'ı yürekten kutluyorum. TESKOMB Süphan Ortaokulu olarak her yıl başarılarımıza yenilerini eklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - VAN

