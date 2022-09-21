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Terim Belgeseli, Jesus & Crespo, Farioli, Mertens'in Rolü, Ismael ve Ersin tartışması, "VAR" sistemi | Salı Pazarı

Spor Haberleri

Salı Pazarı'nın yeni bölümü yayında!

Salı Pazarı'nın yeni bölümü yayında!

Umut Ozan Darıcı, Kaan Kurtuluş ve İlhan Çelik; Netflix'te yayınlanan Fatih Terim belgeselini, Jesus'un Fenerbahçe'si ve Crespo'nun oyununu, Farioli'nin pasla çıkma ısrarını, Galatasaray'da Mertens'in rolünü, Beşiktaş'ta Ismael tartışmaları ve Ersin Destanoğlu'nun performansını ve ligde uygulanan "VAR" sistemini konuştu.

Kaynak: DailyMotion.com / Spor

Francesco Farioli Ersin Destanoğlu İlhan Çelik Spor Haberler

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