Terim Belgeseli, Jesus & Crespo, Farioli, Mertens'in Rolü, Ismael ve Ersin tartışması, "VAR" sistemi | Salı Pazarı
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Salı Pazarı'nın yeni bölümü yayında!
Salı Pazarı'nın yeni bölümü yayında!
Umut Ozan Darıcı, Kaan Kurtuluş ve İlhan Çelik; Netflix'te yayınlanan Fatih Terim belgeselini, Jesus'un Fenerbahçe'si ve Crespo'nun oyununu, Farioli'nin pasla çıkma ısrarını, Galatasaray'da Mertens'in rolünü, Beşiktaş'ta Ismael tartışmaları ve Ersin Destanoğlu'nun performansını ve ligde uygulanan "VAR" sistemini konuştu.
Kaynak: DailyMotion.com / Spor