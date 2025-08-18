Tercan'da Yüzme Kursu Başladı
Erzincan'ın Tercan ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından 6-12 yaş arası çocuklar için yüzme kursu açıldı. Kurs, 31 Ekim 2025 tarihine kadar sürecek ve her hafta sonu düzenlenecek.
Erzincan'ın Tercan ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yüzme kursu açıldı.
31 Ekim 2025 tarihine kadar sürecek olan yüzme kursuna 6- 12 yaş arası çocuklar dahil edildi. Tercan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonunda gerçekleşen yüzme kursuna 29 kursiyer katıldı. Elif Avcı antrenörlüğünde verilen kurs cuma, cumartesi, pazar günleri saat 10.30- 14.30 arasında olacak. - ERZİNCAN
