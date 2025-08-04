Tepkilere daha fazla dayanamadı! Fenerbahçe'ye transfer olmak üzere olan Kerem'den bomba hamle

Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddiaları, sarı-lacivertli taraftarları ikiye böldü. Bazı taraftarlar Kerem'in gelmesini isterken bazıları ise tam tersi yönünde tepki gösteriyor.

KEREM-FENERBAHÇE İDDİASI GÜNDEMDE

Fenerbahçe, gündemi sarsacak bir transfer hamlesine hazırlanıyor. İddialara göre sarı-lacivertliler, eski Galatasaray kaptanı Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'dan kadrosuna katmak üzere. Yıldız oyuncunun, bonuslarla birlikte yıllık yaklaşık 7 milyon euro kazanacağı belirtiliyor.

TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

2020-2024 yılları arasında Galatasaray forması giyen ve kaptanlığa kadar yükselen milli futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer ihtimali, camiada tartışmalara neden oldu. Sosyal medyada bazı taraftarlar oyuncunun transferini desteklerken, bazı gruplar bu adıma sert şekilde karşı çıkıyor.

NUMARASINI DEĞİŞTİRDİ

Tüm bu yaşananlar gündemdeki yerini korurken milli yıldızdan bomba bir hamle geldi. Kerem Aktürkoğlu transfer süreci nedeniyle telefon numarasını değiştirdi. Bu gelişme, oyuncunun İstanbul'a dönüş sürecinde gizliliği önemsediği şeklinde yorumlandı.