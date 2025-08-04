Tepkilere daha fazla dayanamadı! Fenerbahçe'ye transfer olmak üzere olan Kerem'den bomba hamle

Tepkilere daha fazla dayanamadı! Fenerbahçe'ye transfer olmak üzere olan Kerem'den bomba hamle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Tepkilere daha fazla dayanamadı! Fenerbahçe'ye transfer olmak üzere olan Kerem'den bomba hamle
Haber Videosu

Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddiaları, sarı-lacivertli taraftarları ikiye böldü. Bazı taraftarlar Kerem'in gelmesini isterken bazıları ise tam tersi yönünde tepki gösteriyor. Tüm bu yaşananlar gündemdeki yerini korurken milli yıldızdan bomba bir hamle geldi. Kerem Aktürkoğlu transfer süreci nedeniyle telefon numarasını değiştirdi.

Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddiaları, sarı-lacivertli taraftarları ikiye böldü. Bazı taraftarlar Kerem'in gelmesini isterken bazıları ise tam tersi yönünde tepki gösteriyor.

KEREM-FENERBAHÇE İDDİASI GÜNDEMDE

Fenerbahçe, gündemi sarsacak bir transfer hamlesine hazırlanıyor. İddialara göre sarı-lacivertliler, eski Galatasaray kaptanı Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'dan kadrosuna katmak üzere. Yıldız oyuncunun, bonuslarla birlikte yıllık yaklaşık 7 milyon euro kazanacağı belirtiliyor.

TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

2020-2024 yılları arasında Galatasaray forması giyen ve kaptanlığa kadar yükselen milli futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer ihtimali, camiada tartışmalara neden oldu. Sosyal medyada bazı taraftarlar oyuncunun transferini desteklerken, bazı gruplar bu adıma sert şekilde karşı çıkıyor.

NUMARASINI DEĞİŞTİRDİ

Tüm bu yaşananlar gündemdeki yerini korurken milli yıldızdan bomba bir hamle geldi. Kerem Aktürkoğlu transfer süreci nedeniyle telefon numarasını değiştirdi. Bu gelişme, oyuncunun İstanbul'a dönüş sürecinde gizliliği önemsediği şeklinde yorumlandı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Avustralya'da 1980'lerden bu yana en yoğun kar yağışı

Dünyanın bir yanı bu halde! 80'lerden beri böylesi görülmedi
Haberler.com
500

Yorumlar (10)

Haber Yorumlarıtahsin yıldız:

KEREM GESEDEYKEN NE KADAR HIRS VE AİDİYET DUYGUSU VARSA AYNISINI FENERBAHÇE'MİZDEDE GÖSTERECEKTİR BUNA HİÇ ŞÜPHEM YOK..ŞU ANDA MEVKİSİNDE AVRUPANIN EN İYİLERİNDEN BENCE..KESİNLİKLE BAŞARILI OLACAKTIR..

Yorum Beğen59
Yorum Beğenme110
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZeki Anti:

Galatasaray'a tekrar gelmesin de alın tepe tepe kullanın bunu..

yanıt14
yanıt1
Haber YorumlarıElkin Kuset:

Haber bomba, yalan Haber , FB taraftarlari ikiye bolunmedi, istemeyenler GS, BJK, Yrapzon ve diger taraftarlar….

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme38
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

Kerem paraya tapıyor ise gider fenere yok gs efsanesi kalacaksa gelmez

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme36
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYunus Deliorman :

Hakan Çalhanoğlu, Uğurcan Çakır transferini engelleyenler ve onların gazına gelen FB taraftarı ve gerçek taraftar olarak ikiye bölündük

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtamer durmaz:

gelsin iş yapar fenerde bu adam zatrn fenerbahçeli gs den direk gelemşyecekti benfikaya gidip ordan geliyor

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan Jakobs kararı

Galatasaray sözleşmesini uzattı
Daltonlar çetesinin sözde üst düzey yöneticisi İspanya'da öldürüldü

Daltonlar'ın üst düzey ismi sokak ortasında infaz edildi
Oğuz Aydın'a Hollanda'dan dev talip

Kerem geliyor, o gidebilir! Bomba bir talibi çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.