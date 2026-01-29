Tepki yağıyor! Manchester City–Galatasaray maçında yasadışı bahis reklamı
CANLI YAYINDA YASADIŞI BAHİS REKLAMI KRİZİ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester City–Galatasaray karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlandı. Mücadele sırasında yayın görüntülerine yasadışı bahis reklamlarının yansıması dikkat çekti.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
Karşılaşmayı izleyen kullanıcılar, ekrana gelen görüntüleri fark eder etmez sosyal medyada tepkilerini dile getirdi. Birçok kullanıcı, kamu yayıncısı olan TRT ekranlarında yasadışı bahis reklamlarının yer almasına sert eleştiriler yöneltti.
KAMUOYUNDA TARTIŞMA BAŞLADI
Yaşanan olay kısa sürede gündem olurken, yayın sırasında bu tür reklamların nasıl ekrana yansıdığı sorusu kamuoyunda tartışılmaya başlandı. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.