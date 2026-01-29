Haberler

Tepki yağıyor! Manchester City–Galatasaray maçında yasadışı bahis reklamı

Tepki yağıyor! Manchester City–Galatasaray maçında yasadışı bahis reklamı
Güncelleme:
TRT 1'de canlı yayınlanan Manchester City–Galatasaray maçında görüntülere yansıyan yasadışı bahis reklamı, izleyicilerin tepkisini çekti ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

  • TRT 1'de canlı yayınlanan Manchester City-Galatasaray maçında ekrana yasadışı bahis reklamı yansıdı.
  • Yasadışı bahis reklamı sosyal medyada büyük tepki topladı.
  • Yayın sırasında yasadışı bahis reklamlarının nasıl ekrana yansıdığı kamuoyunda tartışılıyor.

TRT 1'den canlı yayınlanan Manchester City– Galatasaray maçında ekrana yansıyan yasadışı bahis reklamı, sosyal medyada büyük tepki topladı.

CANLI YAYINDA YASADIŞI BAHİS REKLAMI KRİZİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester City–Galatasaray karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlandı. Mücadele sırasında yayın görüntülerine yasadışı bahis reklamlarının yansıması dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Karşılaşmayı izleyen kullanıcılar, ekrana gelen görüntüleri fark eder etmez sosyal medyada tepkilerini dile getirdi. Birçok kullanıcı, kamu yayıncısı olan TRT ekranlarında yasadışı bahis reklamlarının yer almasına sert eleştiriler yöneltti.

KAMUOYUNDA TARTIŞMA BAŞLADI

Yaşanan olay kısa sürede gündem olurken, yayın sırasında bu tür reklamların nasıl ekrana yansıdığı sorusu kamuoyunda tartışılmaya başlandı. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

adaletin olduğu bin ülkede haram olan milli piyango nasıl yasalsa diğer bahisçiler içinde aynısı gerekiyor haramın küçüğü büyüğü olmaz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

