Tepki yağıyor! Manchester City–Galatasaray maçında yasadışı bahis reklamı

TRT 1'den canlı yayınlanan Manchester City– Galatasaray maçında ekrana yansıyan yasadışı bahis reklamı, sosyal medyada büyük tepki topladı.

CANLI YAYINDA YASADIŞI BAHİS REKLAMI KRİZİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester City–Galatasaray karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlandı. Mücadele sırasında yayın görüntülerine yasadışı bahis reklamlarının yansıması dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Karşılaşmayı izleyen kullanıcılar, ekrana gelen görüntüleri fark eder etmez sosyal medyada tepkilerini dile getirdi. Birçok kullanıcı, kamu yayıncısı olan TRT ekranlarında yasadışı bahis reklamlarının yer almasına sert eleştiriler yöneltti.

KAMUOYUNDA TARTIŞMA BAŞLADI

Yaşanan olay kısa sürede gündem olurken, yayın sırasında bu tür reklamların nasıl ekrana yansıdığı sorusu kamuoyunda tartışılmaya başlandı. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.