Tepecikspor İzmir deplasmanında galibiyetle döndü

Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Tepecikspor İzmir deplasmanında Alaçatı spor'u 1-0 yenerek evine galibiyetle döndü.

Büyük bir coşku ile Tepecik Beldesinde karşılanan Tepecikspor takımını taraftarları meşaleler ve marşlarla karşılayarak büyük coşku yaşandı. Geçtiğimiz hafta TKİ Linyitspor'u 2-1 mağlup ederek moral bulan Tepecikspor, bu hafta İzmir deplasmanında galibiyet parolasıyla sahaya çıktı. İlk yarıda yakaladığı pozisyonları gole çeviremeyen Tepecikspor, devreyi 0-0 beraberlikle kapattı. İkinci yarıya etkili bir başlangıç yapan Kütahya temsilcisi, 61. dakikada Efe Çakmak'ın ayağında kazandığı gol ile 1-0 öne geçti. Bal Ligi 4. Grup 6. Hafta lideri Alacatı, Tepecikspor karşısında varlık gösteremeyerek Tepecikspor'a 1-0 mağlup oldu. - KÜTAHYA