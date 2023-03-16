Temsilcimiz Fenerbahçe'den müthiş zafer! Dünya şampiyonu Imoco perişan oldu
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CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe Opet, sahasında son dünya şampiyonu Imoco Volley Conegliano'yu 3-0 yendi ve avantajı elde etti.
Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında İtalyan devi Imoco Volley Conegliano'yu 3-0'lık net skorla mağlup etti. Son 33 maçın 32'sini kazanan İtalyan ekibi, Fenerbahçe karşısında set alamadı.
MVP ANA CRİSTİNA
Maçın en değerli oyuncusu (MVP) Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ana Cristina de Souza seçildi.
RÖVANŞ 23 MART'TA
Yarı finale yükselecek takımı belirleyecek olan rövanş karşılaşması 23 Mart günü İtalya'da oynanacak. FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda ipi göğüsleyen Imoco, Sarı-Lacivertliler'den rövanşı almaya çalışacak.
Fenerbahçe Opet : Eda, Carneiro, Arina Fedorovtseva, Vuchkova, Vargas, De Souza, Gizem(L), Lazareva
Imoco Conegliano: Haak, Cook, De Kruijf, Wolosz, Plummer, Squarcini, De Gennaro(L), Carraro, Samedy, Lubian, Fahr, Gennari
Setler: 25-19, 25-17, 25-19
Süre: 69 dakika (23-22-24)