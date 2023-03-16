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Temsilcimiz Fenerbahçe'den müthiş zafer! Dünya şampiyonu Imoco perişan oldu

Spor Haberleri

Temsilcimiz Fenerbahçe'den müthiş zafer! Dünya şampiyonu Imoco perişan oldu

CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe Opet, sahasında son dünya şampiyonu Imoco Volley Conegliano'yu 3-0 yendi ve avantajı elde etti.

Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında İtalyan devi Imoco Volley Conegliano'yu 3-0'lık net skorla mağlup etti. Son 33 maçın 32'sini kazanan İtalyan ekibi, Fenerbahçe karşısında set alamadı.

MVP ANA CRİSTİNA

Maçın en değerli oyuncusu (MVP) Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ana Cristina de Souza seçildi.

RÖVANŞ 23 MART'TA

Yarı finale yükselecek takımı belirleyecek olan rövanş karşılaşması 23 Mart günü İtalya'da oynanacak. FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda ipi göğüsleyen Imoco, Sarı-Lacivertliler'den rövanşı almaya çalışacak.

Temsilcimiz Fenerbahçe'den muhteşem zafer! Dünya şampiyonu Imoco'yu perişan ettik

Fenerbahçe Opet : Eda, Carneiro, Arina Fedorovtseva, Vuchkova, Vargas, De Souza, Gizem(L), Lazareva

Imoco Conegliano: Haak, Cook, De Kruijf, Wolosz, Plummer, Squarcini, De Gennaro(L), Carraro, Samedy, Lubian, Fahr, Gennari

Setler: 25-19, 25-17, 25-19

Süre: 69 dakika (23-22-24)

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

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