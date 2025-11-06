Haberler

Tekvando Milli Takımı, Dünya Şampiyonu Olmanın Gururunu Yaşıyor

Tekvando Milli Takımı, Dünya Şampiyonu Olmanın Gururunu Yaşıyor
Güncelleme:
Çin'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda takım halinde 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak tarih yazan Tekvando Milli Takımı, Türkiye'ye dönüşte büyük bir coşkuyla karşılandı.

ÇİN'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak tarihinde ilk kez takım halinde dünya şampiyonu olan Tekvando Milli Takımı, Ankara'da büyük coşku ile karşılandı.

Çin'in Wuxi kentinde gerçekleştirilen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya imza atıp takım halinde şampiyon olan Tekvando Milli Takımı, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda coşkulu kalabalık tarafından mehter takımı eşliğinde karşılandı. Karşılamada, dünya şampiyonu sporcular Merve Dinçel Kavurat, Emine Göğebakan ve dünya 2'ncisi Furkan Ubeyde Çamoğlu'na sevgi gösterilerinde bulunuldu. Kafileyi karşılayanlar arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Dairesi Başkanı Serkan Yorgancılar, ASKİ Spor Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar ve sporcuların yakınları yer aldı.

MERVE DİNÇEL KAVURAT: YAPMAM GEREKEN TEK ŞEY BU BAŞARIYI KORUMAK

Merve Dinçel Kavurat, üst üste 2'inci kez dünya şampiyonu olduğunu ifade ederek, "2023 yılında 49 Kg'da dünya şampiyonu olmuştum. 2025 yılında ise 53 Kg'da dünya şampiyonu oldum. Bu madalya için gerçekten çok fazla çalıştım. 2024 Paris olimpiyatları maalesef benim için talihsiz bir şekilde sonuçlanmıştı ama profesyonel bir sporcunun yapması gerektiği gibi kendime yeni bir hedef koydum. Yeniden dünya şampiyonluğunu hedefledim ve dünya şampiyonu oldum. Tabii ki bu başarılar tek başına yapılmıyor. Arkamda çok güzel bir ekibim olduğunu düşünüyorum. Bu başarılar tek taraflı değil. Görünmeyen, arkada dağlar kadar emek veren bir kadro var. Onlar olmasaydı olimpiyatlarda dibi görüp, tekrar zirveye çıkamazdım. Yapmam gereken tek şey bu madalyayı ve bu başarıyı korumak. 2028 Olimpiyatları'nda altın madalyayı ülkeme getirmek. Bunun için çalışmaya devam edeceğim" dedi.

EMİNE GÖĞEBAKAN: MADALYA ALACAĞIMDAN EMİNDİM

Milli tekvandocu Emine Göğebakan, şampiyonaya büyük emekler vererek hazırlandığını bu nedenle de madalyayı alacağından emin olarak şampiyonaya gittiğini ifade ederek, "Bu madalyayı alacağıma emindim ama ne zaman alacağıma bilmiyordum, bugüne nasipmiş. Ayrıca takım halinde de dünya şampiyonu olduk ve oldukça güzel sonuçlar elde ettik. Arkamızda büyük bir ekip var" diye konuştu.

Dünya 2'ncisi milli tekvandocu Furkan Ubeyde Çamoğlu ise gümüş madalya aldığı için üzgün olduğunu ama takım halinde şampiyon oldukları için mutlu olduğunu dile getirdi. Çamoğlu, "İnşallah ASKİ Spor Kulübü ile birlikte 2028 olimpiyatlarına gideceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
