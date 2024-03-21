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Teksüt Bandırmaspor Taraftarlar Derneği İftar Yemeği Verdi

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor'un taraftar derneği iftar yemeği verdi.

Camia Anıl Başoğlu'nun başkanlığındaki Teksüt Bandırmaspor Taraftarlar Derneğinin balıkhane önündeki iftar yemeğinde buluştu.

İftara, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, CHP Bandırma Belediye Başkan Adayı Dursun Mirza, AK Parti Bandırma Belediye Başkan Adayı Cemal Öztaylan, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turhan Çömez ve İYİ Parti Bandırma Belediye Başkan Adayı Orhan Can da katıldı.

İftarda, taraftarların Bandırmaspor için stat talebi üzerine AK Parti Bandırma Belediye Başkan Adayı Cemal Öztaylan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı telefonla arayarak taraftarların isteğini iletti.

Öztaylan daha sonra telefonu Bandırmaspor'un Onursal Başkanı Onur Göçmez'e verdi. Başkan Göçmez, Bakan Bak'a, Bandırma'nın güzel bir stadı hak ettiğini belirterek, "Eğer siz stadı yaparsanız Bandırma'da Avrupa maçları da oynanır, Bandırmaspor Avrupa kupalarına da gider. Futbol insanları birleştiriyor, gençleri birleştiriyor. Desteğiniz olursa Bandırma çok mutlu olur." dedi.

Bakan Bak da Cemal Öztaylan'ı çok sevdiğini ifade ederek, "İnşallah hep beraber gelirsiniz, konuşuruz, güzel bir yaşayan stadyumu Bandırmamıza kazandırırız." diye konuştu.

Cemal Öztaylan da Bakan Bak'a, tüm taraftarlar adına teşekkür etti.

Kaynak: AA / Spor

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