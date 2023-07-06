Teksüt Bandırmaspor, Stoper oyuncusu Taha Batuhan Yayıkcı'yı transfer etti
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Teksüt Bandırmaspor, transfer çalışmalarına devam ederek 26 yaşındaki Stoper oyuncusu Taha Batuhan Yayıkcı'yı renklerine kattı. Yeni transfer sosyal medya üzerinden duyuruldu.
SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Balıkesir ekibi bu kezda 26 yaşındaki Stoper oyuncusu Taha Batuhan Yayıkcı'yı renklerine kattı.Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hatice Dağlı - Spor
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