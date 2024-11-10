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Teksüt Bandırmaspor, Boluspor'u 2-0 Mağlup Etti

Teksüt Bandırmaspor, Boluspor'u 2-0 Mağlup Etti
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Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Teksüt Bandırmaspor, evinde Boluspor'u 2-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Golleri İbrahim Kaya ve Hikmet Çiftçi kaydetti.

?????????Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Batuhan Kolak, Erkan Akbulut, Güner Mumcu Taştan

Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Rahmetullah Berişbek, Sergen Piçinciol, Atınç Nukan, Nomel (Dk. 87 Paulinho), Mehmet Özcan, Mulumba (Dk. 90+3 Rodrigo), Diniyev (Dk. 68 Hikmet Çiftçi)?, Faruk Can Genç, İbrahim Kaya (Dk. 68 Kerem Atakan Kesgin), Paixao (Dk. 90+3 Mexer)

Boluspor : Çağlar Şahin Akbaba, Oğuz Kağan Güçtekin, Berk Yıldız (Dk. 75 Anıl Koç), Jefferson (Dk. 46 Estrela), Mukairu (Dk. 75 Eren Aydın), Oulare (Dk. 87 Ali Ülgen), Onur Ulaş, Avramovski, Enes Alıç, Fethi Özer, Hüsamettin Yener (Dk. 75 Babacar)

Goller: Dk. 45+2 İbrahim Kaya, Dk. 76 Hikmet Çiftçi (Teksüt Bandırmaspor),

Sarı kartlar: Dk. 20 Onur Ulaş, Dk. 30 Jefferson, Dk. 72 Hüsamettin Yener, Dk. 79 Oğuz Güçtekin ( Boluspor ), Dk. 23 Nomel, Dk. 31 Mulumba, Dk. 50 Sergen Piçinciol, Dk. 83 Kerem Atakan Kesgin (Teksüt Bandırmaspor)

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Teksüt Bandırmaspor, evinde Boluspor'u 2-0 yendi.

Kaynak: AA / Rıdvan Tandoğan - Spor
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