Teksüt Bandırmaspor, Aminu Umar ile anlaştı

Trendyol 1. Lig takımlarından Teksüt Bandırmaspor, Bodrumspor'dan Aminu Umar'ı 1 yıllığına transfer etti. 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu daha önce Wikki Tourists, Samsunspor, Ankaraspor ve Çaykur Rizespor takımlarında da forma giymişti.