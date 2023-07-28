Teksüt Bandırmaspor, Aminu Umar ile anlaştı
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Trendyol 1. Lig takımlarından Teksüt Bandırmaspor, Bodrumspor'dan Aminu Umar'ı 1 yıllığına transfer etti. 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu daha önce Wikki Tourists, Samsunspor, Ankaraspor ve Çaykur Rizespor takımlarında da forma giymişti.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, Bodrumspor'dan Aminu Umar ile 1 yıllığına anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarına devam eden Bandırmaspor ekibi, Bodrumspor'dan 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu Aminu Umar'ı 1 yıllığına transfer etti.
Aminu Umar; Wikki Tourists, Samsunspor, Ankaraspor ve Çaykur Rizespor takımlarında da forma giydi.
Kaynak: AA / Gökhan Dağlı - Spor