Teknik direktör Volkan Demirel, Fatih Karagümrük ile yollarının ayrıldığını duyurdu - Haberler

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Teknik direktör Volkan Demirel, Fatih Karagümrük ile yollarının ayrıldığını duyurdu

AA - Ercan Doğan - Spor
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Teknik direktör Volkan Demirel, Fatih Karagümrük ile yollarının ayrıldığını duyurdu

Teknik direktör Volkan Demirel, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük ile yollarının ayrıldığını bildirdi.

Teknik direktör Volkan Demirel, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük ile yollarının ayrıldığını bildirdi.

Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fatih Karagümrük Kulübü ile olan yolculuğumuz bugün itibarıyla başkan Süleyman Hurma'nın isteği doğrultusunda tamamlandı. Futbolcu arkadaşlarıma, başarımız için emek veren herkese ve onlar için mücadele etmekten büyük gurur duyduğum taraftara sonsuz teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

AA / Ercan Doğan - Spor

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Süleyman Hurma, Volkan Demirel, Spor, Haberler

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