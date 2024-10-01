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Teknik Direktör Ümit Davala'nın Babası Ali Davala Son Yolculuğuna Uğurlandı

Teknik Direktör Ümit Davala'nın Babası Ali Davala Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Teknik direktör Ümit Davala'nın babası Ali Davala, İzmir'de vefat etti. Cenaze namazı Atiye Ali Çiçek Camisi'nde kılındı ve Güzelbahçe Yelki Mezarlığı'na defnedildi.

Teknik direktör Ümit Davala'nın babası Ali Davala'nın cenazesi İzmir'de toprağa verildi.

Bir süredir tedavi gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde vefat eden Ali Davala için Güzelbahçe'deki Atiye Ali Çiçek Camisi'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeye Ali Davala'nın oğlu Ümit Davala, ailesi, yakınları, teknik direktörler Fatih Terim ile Tamer Tuna'nın aralarında bulunduğu futbol camiasından isimler, oyuncu Alp Kırşan'ın yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Davala'nın cenazesi Güzelbahçe Yelki Mezarlığı'nda defnedildi.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor

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