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Teknik direktör düğümü çözülüyor! Beşiktaş'ta Pochettino ve Xavi sesleri

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Beşiktaş, yeni teknik direktörünü bulmak için çalışmalarına devam ediyor. Geride bıraktığımız sezonda teknik direktör konusunda sıkıntılar yaşayan ve hala yeni antrenörünü bulamayan Beşiktaş'ın asıl hedefinin Mauricio Pochettino ve Xavi Hernandez olduğu iddia edildi.

Portekizli antrenör Fernando Santos ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktör arayışlarına devam eden Beşiktaş'ta hareketlilik yaşanıyor.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Giovanni van Bronckhorst, Ole Gunnar Solskjaer ve Slaven Bilic'ten olumlu dönüş alan Beşiktaş'ın Pochettino ve Xavi planı sebebiyle 3 hocayı da bekletiyor. Giovanni van Bronckhorst, Ole Gunnar Solskjaer ve Slaven Bilic ile temasa geçen Beşiktaş'ın 3 teknik direktörden de olumlu geri dönüş aldığı belirtildi.

ASIL HEDEF POCHETTINO VE XAVI

Söz konusu 3 teknik adam arasında Beşiktaş'ın ön planda tuttuğu ismin Giovanni van Bronckhorst olduğu kaydedildi. Ancak Beşiktaş'ın asıl hedefinin Mauricio Pochettino ve Xavi Hernandez olduğu vurgulandı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Mauricio Pochettino Beşiktaş Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Berkant Tezcan:

pochettino xavi boş olur..

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