Sürpriz iddia! İsmail Kartal eski takımıyla Süper Lig'e dönüyor

İsmail Kartal yeniden sahalara dönmeye hazırlanıyor. Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran deneyimli tenik adam, Jesus'un gelişi sonrası takımdan ayrılmıştı. Birçok takımı reddeden başarılı hoca, yeni bir maceraya atılıyor. Süper Lig ekibi, yeni sezonda teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal'ı getirmeyi düşünüyor.

18 YIL SONRA

Fenerbahçe'deki son döneminde başarılı bir performans sergileyen tecrübeli teknik direktör, 2023-24 sezonunda yeniden sahalara dönmeyi planlıyor. Daha önce birçok kulübün teklifini reddeden İsmail Kartal, Akşam'ın haberine göre 18 yıl sonra eski takımıyla anlaşabilir.

İLK HEDEF KARTAL

Sivasspor, sezon sonunda ayrılacağını açıklayan Rıza Çalımbay'ın yerine İsmail Kartal'ı göreve getirmeyi düşünüyor. Kırmızı-Beyazlılarda yönetimin ilk hedefinde başarılı hoca İsmal Kartal var.

UZUN SOLUKLU SÖZLEŞME

Son dönemde teknik direktör istikrarıyla dikkat çeken Sivasspor, İsmail Kartal'a uzun soluklu bir sözleşme önerecek. Çalımbay ile 3 sezondur Avrupa kupalarına katılma başarısı gösteren Sivasspor, İsmail Kartal ile bu ivmesini sürdürmeyi planlıyor.