Teklif yapıldı! En-Nesyri milli yıldızımıza takım arkadaşı olacak
İtalya'nın önde gelen futbol kulüplerinden Juventus, Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Youssef En-Nesyri'yi transfer etmek için resmi bir teklif sundu. Teklif, satın alma opsiyonlu bir kiralama anlaşmasını içeriyor. Eğer transfer gerçekleşirse, En-Nesyri, Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız ile aynı takımda yer alacak.
İtalya Serie A devi Juventus, Fenerbahçe'nin golcüsü Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katmak için resmi teklif sundu. Siyah-beyazlıların, transferi satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle gerçekleştirmek istediği belirtildi.
KENAN YILDIZ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
Transferin gerçekleşmesi halinde En-Nesyri, Juventus'ta forma giyen milli yıldız Kenan Yıldız ile aynı takımda yer alacak. Bu ihtimal, Türk futbolseverler arasında da ayrı bir heyecan yarattı.
FENERBAHÇE'NİN KARARI BELİRLEYİCİ OLACAK
Juventus'un resmi teklifinin ardından gözler Fenerbahçe yönetimine çevrildi. Sarı-lacivertlilerin, opsiyon bedeli ve şartlara göre kararını vermesi bekleniyor.