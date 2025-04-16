Tekirdağlı Milli Sporcular, Dünya Şampiyonası'nda Gururlandırdı

Sırbistan'da düzenlenen ISF 15 Gymnasiade Okul Sporları Dünya Güreş Şampiyonası'nda önemli dereceler elde eden Tekirdağlı milli sporcular Esma Nur Kara ve Berfin Avcı, kentte konvoyla karşılandılar.

Sırbistan'ın Zlatibor kentinde 04-08 Nisan 2025 tarihleri arasında düzenlenen ISF 15 Gymnasiade Okul Sporları Dünya Güreş Şampiyonası'nda Tekirdağ'ı temsil eden Esma Nur Kara, 65 kilogram kategorisinde dünya şampiyonu oldu. Aynı organizasyonun Taekwondo branşında ise yine Tekirdağlı sporcu Berfin Avcı, dünya ikinciliği elde ederek büyük gurur yaşattı.

Milli sporcuların bu başarısı üzerine Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kentte karşılama töreni ve kortej düzenlendi. Kortejli konvoy, Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünden hareket ederek Dereağzı, Baykallar mevkii, Cumhuriyet Meydanı, Hükümet Caddesi, Tekira AVM önü ve Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü güzergahında ilerledi.

Konvoya çok sayıda vatandaş da destek verirken, kentte renkli görüntüler yaşandı. Sporcular, halkın alkışları eşliğinde korteji tamamladı. Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, dereceye giren sporcuları tebrik ederek plaket takdim etti.

Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün yaptığı açıklamada, "İki tane sporcumuzu gururla heyecanla karşılıyoruz. Tekirdağ olarak Avrupa ve Dünya şampiyonlarını karşılamaya alıştık. Göreve ilk başladığımız zamanlarda Avrupa ve Dünya şampiyonlarımızı güzelce şampiyonlar gibi karşılayacağız demiştik. Türkiye'nin Tekirdağ'ın Trakya'nın gururu dedik. Bu sporcularımız Tekirdağ Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yetişmiş al bayrağımızı dalgalandırmış ve İstiklal Marşımızı ezberletmiş bir şekilde ülkemize, ilimize döndüler onları canı gönülden tebrik ediyorum" dedi. - TEKİRDAĞ