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Tekirdağ Küçükler Satranç Turnuvası Sonuçları

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Tekirdağ İl Birinciliği Satranç Turnuvası sonucunda dereceye giren sporcular belli oldu. Turnuva, Tekirdağ Çok Amaçlı Spor Salonunda gerçekleştirildi.

Türkiye Satranç Federasyonu Tekirdağ İl Temsilciliği ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Tekirdağ İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Tekirdağ Küçükler (9-10 yaş) İl Birinciliği Satranç Turnuvası, Çorlu Çok Amaçlı Spor Salonunda gerçekleştirildi.

9 yaş kız, 9 yaş genel 10 yaş kız ve 10 yaş genel kategorilerine gerçekleştirilen Tekirdağ İl Birinciliği turnuvasında 10 yaş genel kategorisinde Mazhar Ali Topçu birinci olurken, Serdar Ege Şahin ikinci, Salih Ağırbaş ise üçüncü oldu. 9 yaş genel kategorisinde Doğu Seyran Hersek birinciliği elde ederken, Yiğit Arpacıoğlu ikinci Mahir Ali Akdal üçüncü sırada yer aldı.

9 yaş kızlarda Elif Dila Kebir birinciliği kazanırken, Ada Hanoğlu ikinci Birsu Ela Türken üçüncü oldu. 10 yaş kızlar kategorisinde de Mira Ramasamy ilk sırada, Miray Vatansever ikinci, Ela Dilara Kara üçüncü basamakta yer aldı.

45 + 30 eklemeli tempo ile oynanan müsabakalar sonunda derece elde eden sporculara turnuva anısına madalya takdim edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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