Tekirdağ'ın tek temsilcisi Ergene Velimeşespor'da başkanlık seçimi yapıldı

TFF 3. Lig mücadele eden Tekirdağ'ın profesyonel liglerdeki tek temsilcisi Ergene Velimeşe spor, değişen yönetmelikler sebebiyle gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul sonunda mevcut başkan Serkan Bezgin, tekrar seçildi.

7405 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler uyarınca profesyonel liglerde yer alan ve dernekler kanununa göre yönetilen spor kulüpleri ile futbol kulüplerini,n Futbol Kulübü ya da Spor Kulübü olarak tüzük değişikliği gerçekleştirmesi gerekliliği sebebi olağanüstü genel kurul yapıldı.

Divan başkanlığını Ergene Belediye Başkan Yardımcısı Doğan Durmaz'ın gerçekleştirdiği kongre saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Kulüp Başkanı Serkan Bezgin'in faaliyet raporunu ilgili yöneticilerin de denetim raporu ile tahmini bütçeyi okumasının ardından oylamaya geçildi. Raporların oy birliği ile kabul edilmesinin ardından yeni yönetmelikler uyarınca dernekler kanununa tabi spor kulübü derneklerinin spor kulübü ya da futbol kulübü olarak tüzük değişikliği gerçekleştirmesi maddesi de oy birliği ile kabul edildi.

Ergene Velimeşe FK'nın Serkan Bezgin başkanlığındaki yeni yönetimde; Onur Ersoy, Abdullah Kınık, Volkan Kartal, Eray Yüksel, Mülayim Bedir, Recai Taşkın, Murat Esen, Metin Munzur Meter, Ali Rıza Denishan, Yunus Eroğlu, Rahmi Umut Özbek, Fatih Şan, Mustafa Örnek, Göksu Tuna, Übeyit Aytaç, Eşref Sevim yer alırken, yedek yönetim kurulu üyeliklerinde de Hüsrev Çakırlı, İlker Varlı, Savaş Aygün, Nedret Zorlu, Kenan Arslan, Erol Yaşar, Aydan Karacan, Gürcan Tezcan, Beyti Ceylan, Abdullah Filiz, Ferhat Tezcan, Hasan Girgin, Remzi Balkı, Serkan Düz bulunuyor. - TEKİRDAĞ