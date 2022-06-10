Tekirdağ Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri sona erdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri sona erdi

AA - Mesut Karaduman - Spor
 - Güncelleme:
Tekirdağ Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri sona erdi

Tekirdağ Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde Recep Kara, başpehlivan oldu.

Tekirdağ Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde Recep Kara, başpehlivan oldu.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyon, 400 güreşçinin katılımıyla sahil dolgu alanda gerçekleştirildi. 28 pehlivanın mücadele ettiği başpehlivanlık müsabakalarında rakiplerini yenen Hasan Cengiz ve Recep Kara, final müsabakasında karşılaştı.

Hareketli başlayan müsabakanın sonunda Kara, Cengiz'i yenerek müsabakanın galibi oldu.

Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok zorlu bir maç olduğunu ifade ederek, "Final üstü bir maç oldu. Mücadelesinden dolayı arkadaşımı tebrik ediyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a armağan olsun." dedi.

Başpehlişvan Kara madalyasını ve kupasını engelli genç Giray Muhammet Beşli'ye hediye etti.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 8 yıl üst üste başpehlivan olan Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan adına düzenlenen güreşlerin başarılı bir şekilde tamamladıklarını söyledi.

AA / Mesut Karaduman - Spor

Hüseyin Pehlivan Hasan Cengiz Recep Kara Tekirdağ Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title