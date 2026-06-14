Tekirdağ'da milli coşku: Taraftarlar sahili doldurdu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda 24 yıl aradan sonra yeniden sahne alan A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile oynadığı grup maçı için Tekirdağlı futbolseverler sabah saatlerinde sahilde kurulan dev ekranda buluştu.

Tekirdağ'da sabahın erken saatlerinden itibaren sahil dolarken, vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla milli heyecana ortak oldu. Türkiye, Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya karşısında mücadele ederken, Tekirdağ sahilinde adeta kırmızı-beyaz bir atmosfer oluştu. Kurulan dev ekran önünde toplanan binlerce taraftar, karşılaşma öncesinde marşlar söyleyerek milli takıma destek verdi. Türk bayraklarıyla süslenen alanda vatandaşlar maç saatini büyük bir heyecanla beklerken, çocuklardan yaşlılara kadar her yaştan futbolsever milli maç coşkusunu birlikte yaşadı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı