Tekirdağ'da "Demokrasi ve Milli Birlik Yelken Yarışları" başladı

Tekirdağ'da 'Demokrasi ve Milli Birlik Yelken Yarışları' başladı
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Tekirdağ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Demokrasi ve Milli Birlik Yelken Yarışları" başladı.

Tekirdağ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Demokrasi ve Milli Birlik Yelken Yarışları" başladı.

Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübünde düzenlenen yarışlara 49 sporcu katıldı. Marmara Denizi açıklarında startı verilen yarışlar, 4 farklı sınıfta yapılıyor.

Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Hüseyin Ergin Özdem, AA muhabirine, yarışların sporcular için güzel bir tecrübe olduğunu söyledi. Yarışların gün boyunca süreceğini aktaran Özdem, "Yarış için güzel bir hava var. Yarışlarla şehitlerimizi, gazilerimizi ve milli birlik günümüzü anıyoruz." dedi.

Sporculardan Tuna Kaya da yarışın kendisi için güzel tecrübe olacağını dile getirerek, madalya almak istediğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Spor
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