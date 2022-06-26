Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Fenerbahçe, Galatasaray Tunç Holding'i 64-50 mağlup ederek seriyi 1-1'e getirdi. HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Fenerbahçe, Galatasaray Tunç Holding'i 64-50 mağlup ederek seriyi 1-1'e getirdi. Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini Fenerbahçe, 16-7 önde tamamladı. Çekişmeli geçen ikinci periyotta da rakibine üstünlük kuran sarı-lacivertliler, devre arasına 35-24'lük avantajla girdi. Müsabakanın üçüncü periyodu sonunda da üstünlüğü elinde Fenerbahçe, final çeyreğine 51-36 önde girmiş oldu. Maçın son çeyreğinde Galatasaray geri dönmeye çalışsa da karşılaşmadan 64-50 galip ayrılan Fenerbahçe, seride durumu 1-1 yaptı. İki takım, yarın Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda serinin üçüncü maçında kozlarını paylaşacak. Bu müsabakayı kazanacak takım, finalde Gazişehir Gaziantep'in rakibi olacak. AA / Onur Erdik - Spor Spor Haberler

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