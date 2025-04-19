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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Şampiyon Belli Oluyor

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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi finalinin son maçı yarın Galatasaray Fuzul-Fenerbahçe İstanbul Jet arasında oynanacak. İlk iki maçı birer galibiyetle tamamlayan takımlardan, üçüncü maçı kazanacak olan ekip şampiyonluğa ulaşacak.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon yarın yapılacak Galatasaray Fuzul- Fenerbahçe İstanbul Jet maçıyla belli olacak.

Başakşehir Spor Kompleksi'nde oynanacak derbi, saat 13.00'te başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.

İki galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı play-off final serisinin ilk maçını sarı-kırmızılı ekip, 59-53 kazanarak 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçında ise kazanan 82-50'lik skorla sarı-lacivertliler oldu.

Yarın oynanacak üçüncü maçı kazanan ekip, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşacak.

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Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
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