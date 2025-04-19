Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Şampiyon Belli Oluyor
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi finalinin son maçı yarın Galatasaray Fuzul-Fenerbahçe İstanbul Jet arasında oynanacak. İlk iki maçı birer galibiyetle tamamlayan takımlardan, üçüncü maçı kazanacak olan ekip şampiyonluğa ulaşacak.
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon yarın yapılacak Galatasaray Fuzul- Fenerbahçe İstanbul Jet maçıyla belli olacak.
Başakşehir Spor Kompleksi'nde oynanacak derbi, saat 13.00'te başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.
İki galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı play-off final serisinin ilk maçını sarı-kırmızılı ekip, 59-53 kazanarak 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçında ise kazanan 82-50'lik skorla sarı-lacivertliler oldu.
Yarın oynanacak üçüncü maçı kazanan ekip, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşacak.
Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor