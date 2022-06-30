Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe

1907 Fenerbahçe Derneği'nden, Fenerbahçe Kulübüne devredilen, Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ilk sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı.

3 MAÇLIK SERİDE ŞAMPİYON FENERBAHÇE

Final serisinin ilk maçını 74-68 kazanan Fenerbahçe,ikinci maçı 76-67 kaybetmişti. Büyük çekişmeye sahne olan ve normal süresi 61-61 eşitlikle tamamlanan üçüncü maçı da uzatmalarda 73-72 kazanan sarı lacivertliler, kupanın sahibi oldu.

BÜYÜK ÇEKİŞME

Fenerbahçe, ilk periyodu 12-17 geride tamamlarken, dengeli geçen ikinci periyodun ardından soyunma odasına 29-29 eşitlikle gidildi. Üçüncü periyodu 43-44 geride tamamlayan sarı lacivertli ekipbüyük çekişmeye sahne olan dördüncü periyotta beraberliği yakaladı ve 61-61 skorla maçı uzatmalara götürdü. Fenerbahçe, uzatma bölümünde Gazişehir Gaziantep'i 73-72 yenerek şampiyon oldu.

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