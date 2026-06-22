Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde final serisinin ikinci maçı yarın oynanacak
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Beşiktaş, yarın Fenerbahçe İstanbul Jet'i Süleyman Seba Spor Salonu'nda konuk edecek. İlk maçı 68-61 kazanan Fenerbahçe, seride 1-0 önde.
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Beşiktaş, yarın Fenerbahçe İstanbul Jet'i konuk edecek.
Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 13.00'te başlayacak.
Play-off finali ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı 68-61 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım, şampiyon olacak.
Kaynak: AA / Emre Doğan