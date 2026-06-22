Haberler

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde final serisinin ikinci maçı yarın oynanacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Beşiktaş, yarın Fenerbahçe İstanbul Jet'i Süleyman Seba Spor Salonu'nda konuk edecek. İlk maçı 68-61 kazanan Fenerbahçe, seride 1-0 önde.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Beşiktaş, yarın Fenerbahçe İstanbul Jet'i konuk edecek.

Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 13.00'te başlayacak.

Play-off finali ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı 68-61 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım, şampiyon olacak.

Kaynak: AA / Emre Doğan
Mardin'de yasa dışı bahis operasyonu: 49 kişi gözaltında

Erdoğan'ın "Bitirin" talimatı sonrası yeni operasyon! Gözaltılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hacıosmanoğlu'ndan Akın Gürlek'e çağrı: Böyle bir rezillik...

Hacıosmanoğlu'ndan Akın Gürlek'e çağrı: Böyle bir rezillik...
Evini taşıttırdığı nakliyecilerle video çekti, görüntü kullanıcıları ikiye böldü

Evini taşıyan nakliyecilerle video çekti, görüntü tartışma yarattı
Süleyman Yağcı'dan Pınar Altuğ hakkında olay sözler

Pınar Altuğ için olay sözler

Ceset sandılar, cansız manken çıktı

Ceset ihbarını alan kurbağa adam suya indi, gözlerine inanamadı
İbrahim Tatlıses'in kızının 'Babalar Günü' paylaşımına kimse anlam veremedi

Elif Ada'nın "Babalar Günü" paylaşımına kimse anlam veremedi
Yapay zeka sanılmıştı! Şimdi tekliflere yetişemiyor

Bizim maçın tek kazananı oldu!

Taksiyle göçmen kaçıran insan tacirleri polisten kaçamadılar

Taksinin kapısını açan polis ekipleri gözlerine inanamadı