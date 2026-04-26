Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 3

Finalde İspanya temsilcisi Deportivo Amivel'i 106-99 mağlup eden Beşiktaş Tüpraş, şampiyon oldu

Türkiye Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 3'te Beşiktaş Tüpraş, İspanyol ekibi Deportivo Amivel'i 106-99 yenerek şampiyon oldu.

Siyah-beyazlı takım, Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen organizasyonun finalinde Deportivo Amivel ile karşı karşıya geldi.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodu 25-23 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle tamamlanırken, soyunma odasına 51-51 berabere gidildi.

İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan siyah-beyazlılar, üçüncü çeyreğini 81-75 önde geçtiği mücadeleyi 106-99 kazanarak kupanın sahibi oldu.

Karşılaşmayı Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora, Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil ile Beşiktaş Bedensel Engelliler Spor Şubesi Komite Başkanı Elçin Kılıç takip etti.

TSK Rehabilitasyon Merkezi ise Fransız ekibi Les Aigles du Velay'ı 61-54 yenerek organizasyonu üçüncü bitirdi.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
