Haberler

Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 1

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya'da düzenlenen organizasyonda Galatasaray Fuzul ile Fenerbahçe İstanbul Jet, adını finale yazdırdı

Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 1'de Galatasaray Fuzul ile Fenerbahçe İstanbul Jet, finale yükseldi.

Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu tarafından İtalya'da düzenlenen organizasyonda A Grubu'nu lider tamamlayan sarı-kırmızılı takım ile B Grubu'nu zirvede bitiren sarı-lacivertli ekip, yarı final maçlarına çıktı.

Galatasaray, İspanya temsilcisi Bidaideak Bilbao'yu 76-61 yenerek adını finale yazdırdı.

Fenerbahçe ise İtalya'nın Dinamo Lab Banco Di Sardegna takımını 72-64 mağlup ederek final bileti aldı.

İki takım, Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 1'in finalinde yarın karşı karşıya gelecek. Müsabaka, TSİ 13.15'te başlayacak.

Kaynak: AA / Emre Doğan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

