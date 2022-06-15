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Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa B Ligi Şampiyonası

AA - Dejan Maksimovic - Spor
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Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa B Ligi Şampiyonası

Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Avrupa B Ligi Şampiyonası C Grubu'nda ilk maçında Çekya'yı 84-27 yendi.

Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Avrupa B Ligi Şampiyonası C Grubu'nda ilk maçında Çekya'yı 84-27 yendi.

Milli takım oyuncularından Mücahit Günaydın 20 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Deniz Acar ve Enes Bulut da 12'şer sayı kaydetti.

Türkiye yarın ikinci maçında Yunanistan ile karşılaşacak.

Şampiyonaya 14 ülke katılırken, milli takım grubu lider bitirirse çeyrek finalde B Grubu'nun ikincisiyle oynayacak.

AA / Dejan Maksimovic - Spor

Saraybosna basketbol Spor Haberler

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