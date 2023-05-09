Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası Yüksekova'da düzenlendi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi, 18 yıl aranın ardından Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. 8-10 Mayıs tarihleri arasında sürecek olan şampiyonaya 19 şehirden 263 sporcu katıldı.

Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin ev sahipliğinde düzenlendi. İlçeye bağlı Yürekli Köyü'nde düzenlenen ve 10 Mayıs'a kadar sürecek olan şampiyonaya 19 şehirden 263 sporcu katıldı. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, iş insanı Hacı Teoman Zeydan, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaşın izlediği şampiyona, genç kızlarda 2 bin 500 metre, erkeklerde ise 5 bin metre serbest stil dallarında yapılıyor. Oldukça çekişmeli geçen ve 2 gün sürecek olan yarışmalarda dereceye giren sporcular, Türkiye'yi temsilen uluslararası yarışmalara katılacak.

Ankara'dan gelen ve 12 yıldır sporla uğraştığını söyleyen Maria Sunur ise "Yapabileceğimin en iyisini yapmak için bu şampiyonaya katıldım. İnşallah güzel sonuçlar alıp, evimize gideriz. Yüksekova'nın muhteşem havasında 1'incilik için terk dökmeye geldik. Bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum" dedi.