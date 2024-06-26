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Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası Ahlat'ta Başladı

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Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası başladı. Ahlat Gençlik Kampı mevkisinde 5 kategoride gerçekleştirilen ve iki gün sürecek şampiyonaya 23 ilden yaklaşık 400 sporcu katılıyor.

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası başladı.

Ahlat Gençlik Kampı mevkisinde 5 kategoride gerçekleştirilen ve iki gün sürecek şampiyonaya 23 ilden yaklaşık 400 sporcu katılıyor.

Yarışlar öncesi gazetecilere açıklama yapan Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Bilge, kentte şampiyonaya ev sahipliği yapmanın mutlululuğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Organizasyona katılan tüm sporculara başarı dileyen Bilge, şunları kaydetti:

"Şampiyonanın startını verdik. İki gün sürecek organizayonda sprint ve kısa mesafeli sürat yarışmaları da yapılacak. Yarın düzenleneyeceğimiz ödül töreniyle sporcularımızı uğurlayacağız. Şu an her şey yolunda. Yarışmaları kazasız bitirmeyi temenni ediyorum. 5 kategoride gerçekleştirilen şampiyonada yaklaşık 400 sporcumuz, 2,5 ila 10 kilometrelik parkurlarda yarışacak. Organizasyonun düzenlemesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Van'dan gelen sporcu Saime Kaya ise birçok ilde yarışlara katıldığını söyledi.

Kaya, "Çok heyecanlıyım. Ahlat çok güzel. Organizasyon çok iyi. Yarışların yapıldığı alan çok güzel. Derece elde etmeyi hedefliyorum. Tüm sporculara başarı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Şampiyonaya Kars'tan katılan Yusuf Emre Fırat da ilk kez Ahlat'a geldiğini bildirerek, "Hava sıcak. Zorlu rakiplerimiz var. Yarışmaya uzun zamandır hazırlanıyordum. Derece elde etmek için elimden geleni yapacağım." dedi.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından startın verilmesiyle sporcular kenti kategorilerinde dereceye girebilmek için ter döktü.

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Kayak Federasyonu Gençlik Türkiye Bitlis Ahlat Spor Güncel Haberler

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