Tek cümlelik not düştüler! Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı
Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor'un Galatasaray karşısında sahadan çekilmesi olayına Beşiktaş'tan tepki geldi. Siyah-Beyazlılar, yaşanan duruma dair bir paylaşım yaparak 'İyi ki Beşiktaşlıyız. Biz Beşiktaş'ız, şerefimizle oynar, hakkımızla kazanırız.' ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'tan Süper Lig'in 23. haftasında oynanan, ve Adana Demirspor'un sahadan çekilmesiyle sonuçlanan Galatasaray-Adana Demirspor mücadelesine dair bir paylaşımda bulundu.
"İYİ Kİ BEŞİKTAŞLIYIZ"
Siyah-Beyazlılar'dan yapılan paylaşımda "İyi ki Beşiktaşlıyız. Biz Beşiktaş'ız, şerefimizle oynar, hakkımızla kazanırız." ifadeleri kullanıldı.