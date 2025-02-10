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Tek cümlelik not düştüler! Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı

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Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor'un Galatasaray karşısında sahadan çekilmesi olayına Beşiktaş'tan tepki geldi. Siyah-Beyazlılar, yaşanan duruma dair bir paylaşım yaparak 'İyi ki Beşiktaşlıyız. Biz Beşiktaş'ız, şerefimizle oynar, hakkımızla kazanırız.' ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'tan Süper Lig'in 23. haftasında oynanan, ve Adana Demirspor'un sahadan çekilmesiyle sonuçlanan Galatasaray-Adana Demirspor mücadelesine dair bir paylaşımda bulundu.

"İYİ Kİ BEŞİKTAŞLIYIZ"

Siyah-Beyazlılar'dan yapılan paylaşımda "İyi ki Beşiktaşlıyız. Biz Beşiktaş'ız, şerefimizle oynar, hakkımızla kazanırız." ifadeleri kullanıldı.

Tek cümlelik not düştüler! Sahadan çekilme olayına Beşiktaş'ta tepkisiz kalmadı

Tek cümlelik not düştüler! Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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