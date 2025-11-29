Tek bir isimde kararsız! İşte Domenico Tedesco'nun derbiye çıkaracağı ilk 11

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, zirve yarışını ilgilendiren dev derbide karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE'NİN 11'İ BİR İSİM HARİÇ NETLEŞTİ

Derbi hazırlıklarına tam gaz devam eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, ilk 11'ini netleştirdi. Tedesco'nun hücum hattı için Jhon Duran'ı tercih edeceği ve Youssef En-Nesyri'yi hamle oyuncusu olarak düşündüğü belirtildi. İtalyan teknik direktörün sol kanatta Kerem Aktürkoğlu'na, sağ kanatta ise Nene'ye görev vereceği aktarılırken Marco Asensio'ya derbi için özel bir plan hazırlandığına dikkat çekildi. Tedesco'nun kararsız kaldığı tek ismin ise Anderson Talisca olduğu aktarıldı.

DEV DERBİ PAZARTESİ GÜNÜ

Fenerbahçe ile Galatasaray, 1 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.