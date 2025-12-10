Tedesco, Sadettin Saran görüşmesinden 5 ayrılık kararı çıktı

Süper Lig'in 15. hafta maçında RAMS Başakşehir ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran, teknik direktör Domenico Tedesco bir görüşme gerçekleştirmişti. Sadettin Saran ve Tedesco'nun bir araya geldiği zirvede konuşulanlar ortaya çıktı.

FENERBAHÇE'DE 5 İSİMLE AYRILIK KARARI

Bu görüşme sonrası Fenerbahçe'de 5 futbolcunun bileti kesildi. Buna göre; Rodrigo Becao, Sebastian Szymanski, İrfan Can Eğribayat, Bartuğ Elmaz ve Cenk Tosun ile yolların ayrılacağı belirtildi.

8 NUMARA, SAĞ KANAT VE SANTRFOR İSTİYOR

Öte yandan Tedesco'nun devre arasında 8 numara takviyesi ile birlikte sağ kanat ve santrfor istediği de aktarıldı.