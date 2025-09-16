Tedesco'nun bakışlara dikkat! Fener taraftarını ikiye bölen görüntü

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 1-0 yendiği maç sonrası Mert Hakan Yandaş'ın teknik direktör Domenico Tedesco'nun boynuna elini atması sosyal medyada gündem oldu.

MERT HAKAN VE TEDESCO ANLARI

Maç bitiminde Mert Hakan Yandaş'ın teknik direktör Tedesco'ya sarılırken boynuna elini atması da kameralara yansıdı. O anlar çok konuşuldu.

TARAFTAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Maçtan sonra sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, bazı taraftarlar tarafından "Saygısızlık" olarak yorumlanırken, bazıları ise "Samimiyet" ifadesi olarak değerlendirdi.