Tedesco, Gaziantep FK deplasmanında yer alamayacak
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, tedavi sürecinin devam etmesi sebebiyle bugünkü Gaziantep FK mücadelesinde takımının başında yer alamayacak.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, tedavi sürecinin devam etmesi sebebiyle bugünkü Gaziantep FK mücadelesinde takımının başında yer alamayacak.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada İtalyan teknik adamın ağır enfeksiyon sebebiyle tedavi sürecinin devam ettiği, Tedesco'nun hafta sonu ligde oynanacak Samsunspor müsabakasında takımın başında olmasının planlandığı belirtildi.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. maçında bugün deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak sarı-lacivertlilerde takımın başında Zeki Murat Göle olacak.
Domenico Tedesco, yaşadığı sağlık sorunu sebebiyle geçen hafta Hesap.com Antalyaspor ile oynanan lig maçında takımını yalnız bırakmıştı.