Tedesco, Fenerbahçelilerin yüzünü güldüren haberi verdi: İmkanı yok

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Milan Skriniar'ın takımdaki geleceğiyle ilgili net konuştu. İtalyan basınına açıklamalarda bulunan Tedesco, yıldız savunmacının ayrılığına izin vermeyeceğini vurguladı.

LA GAZZETTA DELLO SPORT'A KONUŞTU

Domenico Tedesco, kariyeri ve Fenerbahçe'deki süreci hakkında İtalya'dan La Gazzetta dello Sport'a röportaj verdi. Deneyimli teknik adam, röportajda transfer gündemine ve takım içindeki bazı isimlere dair değerlendirmelerde bulundu.

GUENDOUZI İÇİN "DOĞRU ADAM" SÖZLERİ

Tedesco, devre arasında Lazio'dan kadroya katılan Matteo Guendouzi hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı. Fransız orta saha için, "Bence doğru adam o. Gözlerinde çok keskin bir ifade gördüm. Antrenman seviyesi ve taktikler hakkında sorular sordu. Bunu neredeyse hiç kimse yapmaz" dedi.

SKRINIAR SORUSUNA NET YANIT

Röportajda Tedesco'ya, "Milan Skriniar'ın İtalya'ya dönme olasılığı nedir?" sorusu yöneltildi. Fenerbahçe teknik direktörü bu soruya, "Onu bırakmamın imkânı yok" yanıtını verdi.

"SAHA İÇİNDE VE DIŞINDA ÇOK ÖNEMLİ"

Skriniar'ın takım için değerine vurgu yapan Tedesco, "Milan hem saha içinde hem de saha dışında çok önemli bir oyuncu. İyi bir insan, harika bir adam, her zaman oynamak istiyor ve ben de onunla aynı fikirdeyim" ifadelerini kullandı.

KADROYA DA DİKKAT ÇEKTİ

Tedesco ayrıca takımda birçok güçlü oyuncu olduğunu belirterek, "Burada birçok güçlü oyuncu var; Ederson, savunmanın önünde Alvarez, Asensio, 24 yaşında olan ve bence şimdiden çok iyi olan Oosterwolde" sözleriyle kadro derinliğine dikkat çekti.