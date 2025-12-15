Domenico Tedesco: Dünkü antrenman performansından bile mutluyum

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Domenico Tedesco, "Dün harika bir antrenman gerçekleştirdik. Dünkü antrenman performansından bile mutluyum. Ofansif bir takıma sahaya çıktık. Nasıl bir oyun oynamak istediğimizi net şekilde gösteriyordu. Takım da bunu en iyi şekilde sahaya yansıttı" dedi.

Süper Lig'de 16'ncı haftanın kapanış karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 4-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Domenico Tedesco, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Farklı maçlarda, farklı dizilişlerle sahaya çıktıklarını belirten Domenico Tedesco, "Gol yememiş olmamızın sebebi bu değil. Tipik bir 4'lüyle oynuyoruz. İki tane aktif altı numaramız var. Orta sahada 3'e 2, 3'e 1 durumlar yaratıyoruz. Oyunumuz ne tarz beklerle oynadığımıza göre değişiyor. Mesela Levent. Biraz daha geride beklemeyi seven bir bek. Ama yeri geldiği zaman ileri çıkıyor. Talisca'ya yaptığı orta gibi. Brown ve Mert Müldür, öne çıkmayı seven ofansif bekler. Bekler öne çıkınca kanat oyuncularımız içeri giriyor Talisca, 10 numara oynuyor. Bunların hepsi bize uyan şeyler. Ben geldiğimde Trabzonspor maçında da böyle oynamıştık. Ama o maçta çok kontra yemiştik. Bu sistemde 6 numaralar çok önemli. Hem pozisyonu hem de topu kaybetmemek gerekiyor. Takım üstüne koyarak adımlar attı. Takım bu sistemi oynamaya hazır. Biz zaman zaman 4-3-3 oynuyoruz. Bazen 4-2-3-1 oynuyoruz. Bazen de Plzen'deki gibi 4-2-2-2 oynuyoruz. Takımın esnek olması bu anlamda iyi bir şey" diye konuştu.

'BURASI ZORLU BİR LİG'

Süper Lig'in zor bir lig olduğunu hatırlatan Tedesco, "Burası zorlu bir lig. Rakipler futbol oynamaya çalışıyor. Bugünkü rakibimiz orta sıralarda olmasına rağmen harika bir takım. Maç 3-0'ken kulübeye dönüp, aslanlar gibi savaşıyorlar dedim. Seviye oldukça üstte. Duran'ın durumu… Her oyuncu gibi oynamak istiyor. Bugün yaşanan durum özel bir durum değil. Çözüldü. Her oyuncu oynamak ister ama ben de teknik direktör olarak kararlar vermek zorundayım" ifadelerini kullandı.

'DÜNKÜ ANTRENMAN PERFORMANSINDAN BİLE MUTLUYUM'

Norveç'te zorlu bir maç oynadıklarını belirten Domenico Tedesco, "Norveç'te oynadığımız maç zorlayıcıydı. 5 saatlik bir uçuş, sonrasında 1 saatlik otobüs yolculuğu vardı. Orada oynamak zordu. Kazandıktan sonra zor olduğunu söyleyebiliyorum. Ama takım bugün sahada harika bir cevap verdi. Dün harika bir antrenman gerçekleştirdik. Dünkü antrenman performansından bile mutluyum. Ofansif bir takıma sahaya çıktık. Nasıl bir oyun oynamak istediğimizi net şekilde gösteriyordu. Takım da bunu en iyi şekilde sahaya yansıttı" şeklinde konuştu.

'ONUN GİBİ BİR FUTBOLCUYA SAHİP OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM'

Talisca ile ilgili düşünceleri sorulan Tedesco, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onu bir kelimeyle tasvir etmek zor. Çok iyi bir sol ayağı var. 8, 10, 9 numara oynamasını istedim. Beşiktaş maçında sonradan oyuna girdiğinde sağ kanatta oynamasını istedim. Tam bir takım oyuncusu. Antrenmanlarda çok çalışıyor. Antrenmanlarda çok çalışıyor. Saygılı bir futbolcu. Onun gibi bir futbolcuya sahip olduğum için mutluyum."

Süper Kupa nedeniyle devre arasında kamp yapamayacakları hatırlatılan Tedesco, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Süper Kupa sebebiyle zaman ayarlamak zor. Ayın 6'sında Adana'da Samsunspor ile oynayacağız. Futbolcular da çok maç oynadı. İyi bir ritmimiz var. Bu ritmi sezon sonuna kadar devam ettirebiliriz. Bizler bu maçları oynamak için sabırsızlanıyoruz. En iyi şey maçları oynamaktır. Bunun hem avantajı hem dezavantajı. Çok maç oynadığınız zaman antrenman yapacak vaktiniz olmuyor ama biz bu durumu kabul ediyoruz."