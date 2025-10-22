Haberler

Tedesco'dan taraftarı delirten Duran sözleri

Tedesco'dan taraftarı delirten Duran sözleri
Güncelleme:
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Stuttgart maçı öncesi açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcının Jhon Duran hakkında yaptığı belirsiz açıklama taraftarların tepkisini çekti. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, "Bu adam ne zaman oynayacak?" yorumlarıyla tepkisini dile getirdi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında sahasında Alman ekibi Stuttgart'ı konuk etmeye hazırlanıyor. Karşılaşma öncesi konuşan teknik direktör Domenico Tedesco, uzun süredir sakatlığı bulunan Jhon Duran'ın durumu hakkında bilgi verdi.

Tedesco, basın toplantısında, "Jhon Duran'ın hangi maça hazır olacağını söylemem zor. Zaten idmanlara kısmen katılıyor. Zaman içerisinde göreceğiz. Umarım çok yakında aramıza tam anlamıyla katılmış olur" dedi.

TARAFTARLARDAN SABIRSIZLIK MESAJLARI

Genç teknik adamın bu açıklamaları, sarı-lacivertli taraftarlar arasında sabırsızlığa neden oldu. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, "Bu adam ne zaman oynayacak?" yorumlarıyla tepkisini dile getirdi. Sezon başında büyük beklentilerle kadroya katılan Jhon Duran, yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir forma giyemiyor.

STUTTGART MAÇI ÖNCESİ BELİRSİZLİK

Fenerbahçe'nin, Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Stuttgart karşısına çıkacağı maçta da Duran'ın oynaması beklenmiyor. Tedesco'nun bu açıklamaları, Kolombiyalı futbolcunun dönüş tarihine dair belirsizliği sürdürürken, taraftarlar genç oyuncunun ne zaman sahalara döneceğini merak ediyor.

500
