Tedesco'dan maç sonu olay itiraf

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, Nottingham Forest maçının ardından açıklamalarda bulundu. Kötü bir oyun sergilediklerini belirten İtalyan hoca, ''Mağlubiyeti hak ettik. İlk yarı 4-0, 5-0 olabilirdi. Doğru düzgün pozisyon üretemedik.'' dedi.

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında İngiliz ekibi Nottingham Forest'e 3-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"4-0, 5-0 OLABİLİRDİ"

Kötü bir oyun sergilediklerini ve mağlubiyeti hak ettiklerini söyleyen Tedesco, "Doğru, aslında bugünkü mağlubiyeti hak ettik. İlk yarı 4-0, 5-0 olabilirdi. Doğru düzgün pozisyon üretemedik. Kornerden 1-0'ı yakalayabilirdik. Onun dışında bir şey yoktu. İkinci yarı başında Sidiki Cherif'in pozisyonu vardı. Bu maç için gösterdiğimiz performans azdı." dedi.

SIKINTI YARATABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜK"

Sözlerine devam eden deneyimli hoca, "Bir 11 belirlediğiniz zaman her zaman bunun altında yatan sebepler vardır. Bu 11'in rakibe sıkıntı yaratabileceğini düşündük. Bu maça çıkarken bizi neyin beklediğini bilmiyorduk, yeni hocaları vardı. Bu süreçte geriye düştük. Rakip özgüven kazandı, biz özgüven kaybettik. Kararları maçlardan önce verirsiniz futbolda, sonra değil." ifadelerini kullandı.

"ÖZGÜVENİMİZİ KAYBETTİK"

Öz güvenlerini kaybettiklerini dile getiren Tedesco, "3-0 yenildiğinizde, birçok şey yolunda gitmemiş demektir ve Forest adına birçok şey yolunda gitmiştir. Bu tür bir atmosferde özgüven kazanırsınız, ancak biz öz güvenimizi kaybettik ve ilk yarı bizim için zor geçti." yorumunda bulundu.

"BUGÜN ÇOK ZORLANDIK"

Tedesco son olarak, "Öncelikle, iyi organize olmuş bir takıma karşı oynadık. İyi oyunculara karşı oynadık. Fiziksel özelliklerini ve oyuncu kalitelerini gördüğünüzde, bizim için zordu. İyi oyuncuları var, sahada iyi karar veren oyuncuları var. Bugün çok zorlandık." sözlerini sarf etti.

