Haberler

Tedesco'dan Kerem'e yeni görev

Tedesco'dan Kerem'e yeni görev Haber Videosunu İzle
Tedesco'dan Kerem'e yeni görev
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco, formu düşen yıldız oyuncu Kerem Aktürkoğlu için yeni bir rol planıyor. Tedesco'nun Kerem ve Dorgeles Nene ile özel toplantılar yaparak beklentilerini aktaracağı ve Kerem'e iç forvet rolü vererek ceza sahası etkinliğini artırmayı hedeflediği belirtildi. Bu planın uygulanabilmesi için video analizler ve yeni oyun sistemleri üzerinde çalışılacağı ifade edildi.

Fenerbahçe'nin Benfica'dan sezon başında kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, sezona iyi başlasa da son haftalarda yaşadığı form kaybıyla dikkat çekti. Yıldız futbolcunun performansındaki düşüş hem teknik heyeti hem de taraftarı endişelendirdi.

TEKNİK HEYET KANATLARI REVİZE EDİYOR

Sarı-lacivertli teknik heyetin, özellikle kanat oyuncularından alınan verimi artırmak için detaylı bir çalışma yürüttüğü ifade edildi. Sabah'ın haberine göre Domenico Tedesco, hem Kerem Aktürkoğlu hem de Dorgeles Nene ile özel toplantılar yapmaya hazırlanıyor.

VİDEO ANALİZ VE YENİ ROL

Tedesco'nun iki futbolcuya beklentilerini net bir şekilde aktaracağı ve son haftalardaki hataları video analizlerle göstereceği aktarıldı. Habere göre İtalyan teknik adam, çizgide oynamaya alışık olan Kerem Aktürkoğlu'na iç forvet rolü vererek ceza sahasına daha fazla girmesini sağlayacak bir oyun sistemi üzerinde çalışıyor.

KEREM'İN SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 karşılaşmaya çıkan Kerem Aktürkoğlu, 4 gol ve 3 asistlik katkı verdi. Tedesco'nun yeni planıyla genç yıldızın gol yollarında daha etkin bir oyuncuya dönüşmesi hedefleniyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Konyasporlu Ndao tutuklandı! Zorbay Küçük'ün de aralarında olduğu 10 kişi adli kontrolle serbest

Bahis soruşturmasında ilk kararlar! Aralarında meşhur hakem de var
Bahis soruşturmasında Metehan Baltacı ve Murat Sancak tutuklandı

Süper Lig devinin topçusu ve eski başkan tutuklandı
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarırtncl:

yeni görevi takımın mert hakan yandası olmak sonrası da zaten malı ya mapus ya kadro dışı :)

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

nene değil dede, bu futbolcu 2. sınıf

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTomarzalı:

Kerem,saman alevi gibi bir parlar,bir söner...Kırılgan bir yapıya sahip,en ufak seyirci tepkisinde küser...

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıiamastallion:

Bir sonraki görevi, Mert Hakan Yandaş 'tan kalan görevi devralmak...

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıpusatalfa:

Bende yeni görev deyince iyi niyet elçiliği filan sandım

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak

Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Suudi Arabistan'da zenginlere alkol izni! Tek şart maaş bordrosu

Şeriat ülkesinde zenginlere alkol izni! Tek şart maaş bordrosu
Meteoroloji illeri tek tek uyardı! Kuvvetli sağanak ve kar yağışı geliyor

Meteoroloji illeri tek tek uyardı! Bu kez çok kuvvetli geliyor
Oktay Kaynarca, yeni yatırımlarıyla gündemde

Ünlü oyuncu, hobisini yatırıma dönüştürmeye hazırlanıyor
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak

Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Türkiye'de nadir rastlanıyor, özel izinle satılabiliyor! Tam 280 kilo

Türkiye'de nadir rastlanıyor, özel izinle satılabiliyor! Tam 280 kilo
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
title