Tedesco'dan geleceği hakkında açıklama: Gideceği ülkeyi söyledi

Tedesco'dan geleceği hakkında açıklama: Gideceği ülkeyi söyledi
Haberin Videosunu İzle
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, İtalyan basınına verdiği röportajda kariyer planları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Tedesco, stresli durumlarla başa çıkabilen sakin bir kişilik olduğunu ifade etti. İtalya Milli Takımı teknik direktörlüğü için adaylar arasında yer almasının kendisini mutlu ettiğini belirten Tedesco, gelecekte İtalya'da antrenörlük yapmayı planladığını söyledi. Şu an Fenerbahçe'de mutlu olduğunu ancak ileride İtalya'da çalışacağına inandığını dile getirdi.

  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, gelecekte İtalya'da antrenörlük yapacağından emin olduğunu açıkladı.
  • Domenico Tedesco, İtalya Milli Takımı teknik direktörlüğü için federasyonun ilgisini mutlulukla karşıladığını ifade etti.
  • Domenico Tedesco, şu anda Fenerbahçe'de mutlu olduğunu belirtti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, İtalya basınından La Gazzetta dello Sport'a verdiği özel röportajda hem kişiliğine dair samimi değerlendirmelerde bulundu hem de kariyer planlarına ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

"BEN SAKİN BİR ADAMIM"

Röportajda kendisini anlatan Tedesco, stresli ortamlara alışkın olduğunu vurgulayarak, "Ben sakin bir adamım ve bu olumlu bir şey. İşimde stresli durumlara alışkınım, önemli olana odaklanabiliyorum ve bahane bulmam" dedi. Kendiyle ilgili bir noktaya da dikkat çeken Tedesco, "Bir kusurum var: kendimden çok fazla şey istiyorum ve başarıların tadını çıkarmıyorum" ifadelerini kullandı.

"BENİMLE İLGİLENMELERİ MUTLU ETTİ"

La Gazzetta dello Sport'un, İtalya Milli Takımı teknik direktörlüğü ihtimaliyle ilgili sorusunu yanıtlayan Tedesco, federasyonun ilgisinin kendisini mutlu ettiğini söyledi. Deneyimli teknik adam, adaylar arasında yer almayı "büyük bir onur" olarak nitelendirirken, göreve Gattuso'nun getirilmesine de sevindiğini belirtti. Tedesco, Gattuso için "Onu futbolcu olarak çok severdim, çok iyi bir teknik direktör: yoğunluk, mentalite ve profesyonellik" değerlendirmesini yaptı ve "Ayrıca ikimiz de Kalabriyalıyız" sözleriyle ortak noktalarına dikkat çekti.

"İTALYA'DA ANTRENÖRLÜK YAPACAĞIM"

Geleceğe ilişkin en çarpıcı mesajını ise kariyer planıyla veren Tedesco, şu an Fenerbahçe'de mutlu olduğunu ancak ileride İtalya'da çalışacağına inandığını dile getirdi. Tedesco, "Şu anda Fenerbahçe'de mutluyum ancak gelecekte İtalya'da antrenörlük yapacağımdan eminim" dedi. İtalyan futboluna duyduğu bağlılığı da anlatan teknik adam, çocukluğundan bu yana futbolla kurduğu ilişkiye atıf yaparak, İtalya'daki antrenörlük fikrinin kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirtti.

