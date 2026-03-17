Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, "Ben daha yeni başlıyorum. 40 maç oynadık, 6 ay oldu. Benim kafamdaki fikir, bir şey inşa etmek. Yaz transfer dönemini takımla geçirirsem harika olur. Bizler teknik heyet olarak gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 27. hafta açılış maçında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü'nü 4-1 mağlup etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Son maçlardaki farklı dizilişlerle ilgili gelen soruyu yanıtlayan Tedesco, milli maç arası sonrası sistem değişikliğine gerek kalmayacağını söyledi. İtalyan teknik adam, "Umuyorum. Yanılmıyorsam 6 ayda 40 maç oynadık. Yaklaşık 31 maçta 4-3-3 sitemiyle oynadık. Bugün de o köklerimize geri dönmeye çalıştık. 9-10 maçta sistem değişikliğine gittik bunun da sebebi takımda olan sakatlıklar. Eğer elinizde 1 stoper varsa 4'lü oynamak zor olur. Hayatta kaldık. Nene için de şunu söyleyebilirim, ilk defa tam olarak döndü. Maçın sonunda tekrar ağrı hissetti. İki hafta boyunca geri dönmesi için tam formuna kavuşması için tedavi uygulayacağız. Talisca'nın dönmesi bizler için önemli. Milli maç arasında Milan Skriniar, Edson Alvarez ve Nelson Semedo umuyorum takıma katılacak. Bu oyuncular döndükten sonra bu değişikliklere gerek kalmayacak" diye konuştu.

"Samandıra'ya hayat vermek için çok fazla konuştuk"

Tedesco, yönetim ile görüşmesi sonrası futbolcularla olan konuşması hakkında şunları söyledi:

"Bu son 2 günde çok fazla konuştuk. Samandıra'ya tekrar hayat vermek için. Hayal kırkılığı yaşıyorduk. Çok kötü performans sergiledik. Kötü performans sergileyince mağlup oldu. Normalde kolayca kazanabilecek bir maçtı. Aslında hiçbir maç kolay değildir. O statta da güzel anılarımız vardı. O süreçten sonra bir sonraki rakibe hazırlanmaya başladık. Takımda çok iyi karakterli oyuncularımız var. Takımın bugün reaksiyon göstereceğine dair şüphe duymuyordum. Bütün oyuncular harika. Kazanamadığınız zaman bu normaldir. Kaybettiğinizde bu hikayelerin üretilmesi işimizin parçası. Özellikle böyle büyük bir kulübün teknik direktörü iseniz. Gerçek şu ki takımla harika bir ilişkimiz var. Hem oyuncuların teknik heyete hem teknik heyetin oyunculara karşı çok iyi ilişkisi var."

"Ben daha yeni başlıyorum"

Her maçtan sonra durum değerlendirmesi yaptıklarını aktaran Tedesco, "Büyük bir takımda olduğunuzda bunun normal olduğunu düşünüyorum. 26 maç sonra ilk mağlubiyeti aldık. Biz her maçtan sonra durum değerlendirmesi yapıyoruz. Ben daha yeni başlıyorum. 40 maç oynadık, 6 ay oldu. Benim kafamdaki fikir, bir şey inşa etmek. Yaz transfer dönemini takımla geçirirsem harika olur. Bizler teknik heyet olarak gece gündüz çalışıyoruz. Aynaya bakmanız önemlidir. Ben de bunu yapıyoruz. Önde baskıyla ilgili bizim DNA'mız bu. Rakip geride 3'lü oynadığı zaman, bugün nasıl oynayacağına dair emin değildik. Maçların yüzde 70'inde 3'lü oynuyorlar. Bizler takımı iki duruma da hazırladık. Sidiki merkezdeki stopere, Musa ve Nene de kenardaki stoperlere baskı yapması gerekiyor. Levent ve Archie o kaymaları kapmakta geciktiler. Önde yaptığınız baskının bir anlamı olmuyor. Kanat beklere baskıda geciktiğimiz zaman arkaya oynuyorlar. Ben de Musa ve Nene'ye beklemelerini söyledim. Bizler her maçta önde baskı yapmak istiyoruz. Biz her zaman topun bizde olmasını istiyoruz" diye konuştu.

"Takımda birbirimize büyük bir güven var"

"Kupa kazandınız, sonrasında yollar ayrılma durumuna geldiniz kendinizi nasıl hissediyorsunuz?" sorusuna Tedesco, "Kendimi iyi hissediyorum. Pozitifim. Futbolda her şeyin çabuk değişmesi normal. Önemli olan tekrardan ayağa kalkabilmek. Önemli olan şey kendi içimizde ne konuştuğumuz. Sosyal medyada ne yazıldığını umursamıyorum. Kendi aramızda ne konuştuğumuz önemli. Bu anlamda da büyük bir güven var. Kaybederken de aynı teknik direktörüm. Bu işin rakip tarafı da var. Büyük takımda normal. Sadece Fenerbahçe'de değil. Duygusal bir ortam olan kulüpteyseniz bu benim hoşuma giden bir şey, bununla baş edebilmelisiniz" yanıtını verdi.

Domenico Tedesco, sarı-lacivertli taraftarlara yönelik ise, "Buraya gelen taraftarların çok iyi desteklediğini düşünüyorum. Taraftarımızın temeli buradaydı. Gollerde heyecanlandılar. Stadın yarısı doluydu, bayram tatili geliyor, hafta ortasındayız. Taraftarlarımız her zaman destekliyorlar. Evimizde oynamamız her zaman güzel" ifadelerini kullandı.

Tedesco, toplantının sonunda basın mensuplarına da Türkçe olarak, 'İyi bayramlar' dileklerini aktardı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı