Tedesco'dan basın toplantısına damga vuran hareket

Güncelleme:
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, basın toplantısında Anderson Talisca ile yaşadığı samimi ve esprili anlarla dikkat çekti. Fotoğraf çekimi sırasında, 1.90 metre boyundaki Talisca'ya yakın olmaya çalışan Tedesco'nun bu çabası, basın mensupları ve izleyenleri gülümsetti. Bu eğlenceli diyalog ve görüntüler, Fenerbahçe cephesindeki olumlu havayı da gözler önüne serdi.

  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında Aston Villa maçı öncesi Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.
  • Basın toplantısında Tedesco, Anderson Talisca'nın boyuyla ilgili esprili bir diyalog ve samimi görüntüler ortaya çıkardı.
  • Fotoğraf çekimi sırasında Tedesco, 1.90 metre boyundaki Talisca'ya yakın olmak için parmak uçlarına çıktı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco,UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında Aston Villa maçı öncesi Can Bartu Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu. Toplantıya damga vuran an ise Tedesco'nun Anderson Talisca ile yaşadığı eğlenceli anlar oldu.

TEDESCO'DAN TALISCA'YA ESPRİLİ GÖNDERME

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, basın toplantısında Anderson Talisca'nın boyuna takılarak samimi görüntüler ortaya çıkardı. Deneyimli teknik adam, esprili tavırlarıyla dikkat çekti.

FOTOĞRAF ÇEKİMİNDE GÜLÜMSETEN ANLAR

Fotoğraf çekimi sırasında parmak uçlarına çıkan Tedesco, 1.90 metre boyundaki Anderson Talisca'ya yakın olmaya çalıştı. İkili arasında yaşanan bu anlar, basın mensuplarını ve izleyenleri gülümsetti.

SAMİMİ GÖRÜNTÜLER DİKKAT ÇEKTİ

Basın toplantısında yaşanan bu eğlenceli diyalog ve görüntüler, Fenerbahçe cephesindeki olumlu havayı da gözler önüne serdi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
